O IFPR de Paranavaí inicia Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professores Substitutos das áreas de Ciências Agrárias, Física e Geografia.

São 3 vagas, uma para cada área, sob o regime de 40 horas semanais.

A informação foi publicada no D.O.U. de 17/02/2020, seção 3, página 47, o extrato do Edital nº 46, de 13/02/2020, referente à abertura de Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professores Substitutos das áreas de CIÊNCIAS AGRÁRIAS (uma vaga), FÍSICA (uma vaga) e GEOGRAFIA (uma vaga), sob o regime de 40 (quarenta) horas semanais. A publicação pode ser consultada diretamente em http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/02/20... e o edital completo pode ser obtido no site do Campus Paranavaí, em https://paranavai.ifpr.edu.br/menu-institucional/concursos/professores-s...

As inscrições deverão ser realizadas pessoalmente ou por procuração, na Seção de Gestão de Pessoas do Campus Paranavaí, no período de 19 de fevereiro de 2020 a 06 de março de 2020, das 08h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h30. Poderá ser solicitado a isenção da taxa de inscrição, no período de 19 a 28 de fevereiro de 2020, desde que o interessado atenda aos requisitos legais.

Requisito mínimo de cada vaga, por área de conhecimento:

Ciências Agrárias: Graduação em Engenharia Agronômica ou Engenharia de Alimentos ou Farmácia ou Tecnologia de Alimentos ou Engenharia Química, com Pós-Graduação.

Física: Graduação em Física, com Pós-Graduação.

Geografia: Licenciatura em Geografia, com Pós-Graduação.

O salário é de R$ 3.130,85, acrescido do auxílio-alimentação, no valor de R$ 458,00. Tendo em vista que se exige pós-graduação como requisito mínimo para todas as áreas, haverá também o pagamento de Retribuição por Titulação, conforme valores abaixo mencionados:

Aperfeiçoamento: R$ 234,81

Especialização: R$ 469,63

Mestrado: R$ 1.174,07

Doutorado: R$ 2.700,36

Sobre o valor do salário-base, acrescido da retribuição por titulação, incidem os descontos obrigatórios de 11% referente ao Plano de Seguridade Social (PSS) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).

As provas serão realizadas em duas etapas: Prova Didática e Análise de Currículo.

O sorteio dos pontos para a Prova Didática ocorrerá no dia 11/03/2020 (quarta-feira). As provas serão realizadas na quinta-feira, 12/03/2020, conforme cronograma a ser publicado oportunamente. Adepender do número de candidatos inscritos, poderão as provas se estenderem pelos dias subsequentes.

Maiores informações no site do Campus Paranavaí, através do link abaixo:

https://paranavai.ifpr.edu.br/menu-institucional/concursos/professores-s...

Fonte: Comunicação IFPR - Paranavaí