Indemil fará mutirão de empregos na próxima terça-feira (9) em Paranavaí

A Indemil realizará um mutirão de empregos na próxima terça-feira (9), na Agência do Trabalhador de Paranavaí. A seleção terá início às 8h30 com oportunidades para diferentes áreas.

Estarão disponíveis vagas para auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, mecânico de manutenção industrial, auxiliar de expedição e auxiliar de cozinha.

Os interessados deverão comparecer à Agência do Trabalhador no horário marcado para participar da seleção.

A Agência do Trabalhador de Paranavaí está localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, no Centro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí