Indemil, Solução Network e Camilo Atacadista realizarão mutirão de empregos em Paranavaí

A Agência do Trabalhador de Paranavaí vai abrigar três mutirões de empregos na próxima semana. Na segunda-feira, dia 14, a empresa Solução Network estará com oportunidades para vendedor externo. Na terça-feira, dia 15, a Indemil realizará seleção para diversos cargos. Na quarta-feira, dia 16, será a vez do Camilo Atacadista, com 27 vagas disponíveis.

Todas as entrevistas serão realizadas no local, às 8h30, por recrutadores das empresas. Os candidatos devem levar documentos pessoais (RG e CPF). A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701.

VAGAS DISPONÍVEIS

Solução Network, dia 14, segunda-feira:

Vendedor Externo

Salário: R$ 1.742,40 + comissão

Benefícios: Vale-transporte, assistência médica e odontológica

Carga horária: Segunda a sábado, horário comercial

Indemil, dia 15, terça-feira:

Auxiliar de Produção

Operador de ETA/ETE

Roçador

Operador de Empilhadeira

Operador de Caldeira

Auxiliar de Serviços Gerais

Auxiliar de Cozinha

Mecânico de Manutenção Industrial

Camilo Atacadista, dia 16, quarta-feira:

Auxiliar de Açougue (1 vaga)

Salário: R$ 2.417,29

Horário: 13h às 22h20 (segunda a sábado, domingos por escala)

Açougueiro (1 vaga)

Salário: R$ 2.686,40

Horário: 13h às 22h20 (segunda a sábado, domingos por escala)

Operador de FLV (3 vagas)

Salário: R$ 2.095,85

Horário: 13h às 22h20 (segunda a sábado, domingos por escala)

Operador de Supermercado (madrugada) (2 vagas)

Salário: R$ 2.095,85

Horário: 0h às 7h54 (segunda a sábado)

Operador de Supermercado (6 vagas)

Salário: R$ 2.095,85

Horário: 14h às 23h20 (segunda a sábado, domingos por escala)

Operadora de Caixa (11 vagas)

Salário: R$ 1.988,96

Horário: 13h às 22h20 (segunda a sábado, domingos por escala)

Zelador (2 vagas)

Salário: R$ 1.931,59

Horário: 14h às 23h20 (segunda a sábado, domingos por escala)

Operador de Depósito (1 vaga)

Salário: R$ 2.095,85

Horário: 9h às 18h (segunda a sábado)

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí