Inscrições no PSS para Agente de Apoio Educacional, Fonoaudiólogo e Médico Psiquiatra vão até dia 5 de dezembro

Termina às 23h59 da próxima segunda-feira, dia 5 de dezembro, o prazo para os profissionais interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado (PSS) visando a formação de cadastro de reserva para a contratação temporária de três cargos: Agente de Apoio Educacional, Fonoaudiólogo e Médico Psiquiatra. A realização do PSS foi autorizada através do Decreto Municipal nº 24.318/2022.

Para o cargo de Agente de Apoio Educacional, o salário proposto é de R$ 1.844,74 para 40 horas semanais. Para Fonoaudiólogo, o salário é de R$ 3.374,75 por 40 horas semanais. E para Médico Psiquiatra, o salário oferecido é de R$ 9.756,54 para 25 horas semanais.

Para se inscrever, basta acessar o site da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br) e fazer o seguinte caminho: Portal da Transparência > Pessoal > Processo Seletivo Simplificado – PSS 001/2022. Depois é só preencher todos os campos do formulário on-line.

O PSS será realizado em duas fases – Prova de Títulos e Exame Médico Pericial. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente de pontuação final. O Processo Seletivo terá validades de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a legislação vigente, a contar da data da publicação da Homologação.

O Edital completo, com todas as informações sobre prazos e documentação, está disponível no Diário Oficial dos Municípios, através do link https://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/FA1BF24A/

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí