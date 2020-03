Desenvolvido em parceria entre a Superintendência Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a Secretaria de Estado da Saúde, a Fundação Araucária, foi publicado o edital adicional do Programa de Apoio Institucional para Ações Extensionistas de Prevenção, Cuidados e Combate à Pandemia do Novo Coronavírus. Na Universidade Estadual do Paraná (Unespar), os campi de Campo Mourão e Paranavaí participam do Edital com 20 bolsas cada.

Das bolsas ofertadas em cada campus, 8 são para Técnicos(as) em Enfermagem, 8 para Enfermeiros(as) e 4 para Médicos(as). As inscrições estão abertas até o dia 2 de abril pelo link http://setipr.net.br/covid19/aditivo1 e o envio da documentação é todo online. O critério de escolha dos bolsistas será por ordem cronológica de inscrição. Para acessar o edital completo clique aqui.

Além das vagas do edital adicional, o primeiro edital (Chamada 09/2020) segue com inscrições abertas para algumas vagas no Litoral do estado. Das vagas abertas, 03 são para Médicos(as), 13 para Enfermeiros(as) e 07 para estudante da área de saúde. Especificamente para estas vagas o site de inscrição é http://setipr.net.br/covid19/

Atuação - Os profissionais bolsistas do Edital Adicional atuarão em Unidades de Saúde e no Sistema Prisional do Estado do Paraná. Nas Regionais de Saúde, as equipes serão compostas de Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros(as) e Médicos que deverão atuar em ações de prevenção, cuidados e combate à pandemia do novo coronavírus junto a Unidades de Saúde designadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA). Já nas Unidades Prisionais designadas pela SESA em conjunto com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), o edital prevê a contratação de Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros de ambos os sexos, que deverão prestar atividades de atendimento à população carcerária.

Bolsas - Os profissionais bolsistas devem estar regularmente inscritos nos Conselhos Profissionais de suas respectivas áreas de atuação. O(a) Bolsista Médico(a) deve prestar atividades de atendimento à população, com carga horária de quatro horas de atividades diárias e 20 horas semanais, com bolsa mensal de R$ 4 mil. O(a) Bolsista Enfermeiro(a), cumprirá carga horária de oito horas de atividades diárias e 40 horas semanais, com bolsa mensal de R$ 2 mil. O(a) Bolsista Técnico(a) de Enfermagem também terá carga horária de oito horas de atividades diárias e 40 horas semanais, com bolsa mensal de R$ 1,5 mil.

No total, o Edital conta com 82 vagas para Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. Além de Campo Mourão e Paranavaí a segunda etapa do edital engloba também as cidades de Irati, Cornélio Procópio, Apucarana, União da Vitória, Pato Branco, Toledo, Telêmaco Borba, Umuarama, Cianorte e Ivaiporã, em um investimento de R$ 2 milhões.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Unespar