Interessados em trabalhar no Camilo Atacadista devem preencher formulário on-line

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, informa que as vagas de trabalho para o Camilo Atacadista estão abertas. Segundo a Agência do Trabalhador, as pessoas que tiverem interesse devem preencher um formulário que está disponibilizado de maneira on-line.

“Não será necessário nenhuma pessoa fazer agendamento e nem vir até a Agência do Trabalhador em busca de uma vaga de trabalho no Camilo Atacadista. Não precisa madrugar em frente a Agência e ficar em uma fila imensa. Todo o processo será realizado de maneira on-line, até por conta da pandemia de Covid-19, por isso, orientamos os interessados a preencherem corretamente o formulário. Cada pessoa deve deixar um telefone para contato e ficar atento, pois entraremos em contato”, disse a gerente da Agência do Trabalhador, Elen Kumatsu.

O link para preenchimento do formulário é este: bit.ly/paranavaicamilo.

Cargos e vagas disponíveis:

Operador de supermercado (16 vagas) – Ensino médio completo, necessita de experiência e salários que variam entre R$ 1.815,14 a R$ 2.055,95 + benefícios

Operador de supermercado (15 vagas) – Ensino médio completo, não necessita de experiência e salários que variam entre R$ 1.815,14 a R$ 2.055,95 + benefícios

Operador de depósito (2 vagas) – Ensino médio completo, necessita de experiência e salários que variam entre R$ 1.815,14 a R$ 2.055,95 + benefícios

Operador de depósito (2 vagas) – Ensino médio completo, não necessita de experiência e salários que variam entre R$ 1.815,14 a R$ 2.055,95 + benefícios

Operador de FLV (8 vagas) – Ensino médio completo, necessita de experiência e salários que variam entre R$ 1.815,14 a R$ 2.055,95 + benefícios

Operador de FLV (4 vagas) – Ensino médio completo, não necessita de experiência e salários que variam entre R$ 1.815,14 a R$ 2.055,95 + benefícios

Açougueiro (2 vagas) – Não há exigência de grau de escolaridade, mas será necessário um comprovante, necessita de experiência e salários que variam entre R$ 2.055,95 a R$ 2.417,13 + benefícios

Auxiliar de açougue (3 vagas) – Não há exigência de grau de escolaridade, mas será necessário um comprovante, não necessita de experiência e salários de R$ 1.850,00 + benefícios

Operador de caixa (23 vagas) – Ensino médio completo, necessita de experiência e salários de R$ 1.722,55 + benefícios

Operador de caixa (22 vagas) – Ensino médio completo, não necessita de experiência e salários de R$ 1.722,55 + benefícios

Repositor de frios (3 vagas) – Ensino médio completo, necessita de experiência e salários de R$ 1.928,15 + benefícios

Repositor de frios (2 vagas) – Ensino médio completo, não necessita de experiência e salários de R$ 1.928,15 + benefícios

Operador de empilhadeira (3 vagas) – Ensino médio completo, necessita de experiência e salários que variam entre R$ 1.864,90 a R$ 2.338,55 + benefícios

Zeladoria (2 vagas) – Não há exigência de grau de escolaridade, mas será necessário um comprovante, necessita de experiência e salários de R$ 1.672,87 + benefícios

Zeladoria (3 vagas) – Não há exigência de grau de escolaridade, mas será necessário um comprovante, não necessita de experiência e salários de R$ 1.672,87 + benefícios

Agente prevenção (5 vagas) – Ensino médio completo, necessita de experiência e salários entre R$ 1.884,56 a R$ 2.431,67 + benefícios

Assistente financeiro (1 vaga) – Ensino médio completo, necessita de experiência e salários entre R$ 1.834,07 a R$ 2.219,37 + benefícios

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí