Líder do ranking nacional, Paraná registrou aumento na geração de empregos via rede Sine em março

O Paraná encerrou o mês de março com 13.636 pessoas encaixadas no mercado de trabalho por meio das Agências do Trabalhador e postos de atendimento. O desempenho do Estado representa 32,75% dos 41.522 contratos efetivados pelo Sistema Nacional do Emprego (Sine) em todo o País (veja AQUI ). O Paraná tem ampla vantagem sobre São Paulo (4.926) e Ceará (3.651), respectivamente segundo e terceiro colocados.

No comparativo com o mês de fevereiro, quando 11.152 pessoas ocuparam postos de trabalho intermediados pela rede Sine estadual, o Estado registrou avanço de 19,8% na empregabilidade via Agências do Trabalhador. O Paraná também manteve o primeiro lugar no ranking nacional, ampliando para 176,09% a vantagem sobre São Paulo e 272,50% sobre o Ceará.

Em relação ao mês de março de 2022, quando 10.502 pessoas foram encaixadas em vagas de emprego, houve aumento de 27,24%.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, o volume de vagas preenchidas em março, e que consolidam o excelente desempenho da rede Sine é resultado de um conjunto de ações adotadas pela pasta para alavancar o saldo de empregos com carteira assinada.

"Temos a maior rede Sine do País, com 216 Agências do Trabalhador. Se toda nossa estrutura estiver engajada no propósito de encaminhar pessoas para vagas de emprego, nossos indicadores de empregabilidade vão apresentar mensalmente", pontuou.

Melhor Trimestre – No acumulado do primeiro trimestre, foram 33.204 postos de trabalho ocupados, um crescimento de 10,74% em comparação ao melhor resultado já obtido pelo Estado, em 2018, com 29.983 colocações registradas no mesmo período. Já no comparativo com o primeiro trimestre de 2022, o Paraná cresceu 14,71% em empregabilidade via rede Sine. Nos três primeiros meses do ano passado, 28.945 pessoas foram encaixadas em vagas de emprego intermediadas por Agências do Trabalhador e postos avançados de atendimento.

Região Sul – O Paraná é líder em empregabilidade por meio das Agências do Trabalhador no Sul do País, sendo responsável por 79,80% de todos os postos intermediados via Sine na região. Os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina encaixaram, respectivamente, 2.132 e 692 pessoas pelo Sistema Nacional do Emprego.

Regionais – A Região Metropolitana de Curitiba encerrou março com 2.507 pessoas colocadas no mercado de trabalho via Sine, o maior volume de encaixes registrado no mês. Em seguida estão as regionais de Toledo (1.596), Francisco Beltrão (1.010), Cascavel (913) e Pato Branco (883), Campo Mourão (730), Maringá (665), Londrina (632) e Ponta Grossa (622).

