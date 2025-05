Mais de 300 cidades do Paraná registraram saldo positivo na geração de empregos em 2025

Mais de 300 municípios paranaenses registraram saldo positivo na geração de empregos no acumulado de 2025, entre janeiro e março. Ao todo, 320 das 399 cidades tiveram dados positivos ou estáveis na geração de empregos, 80,20% do Estado. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na última semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Dentre as 320 cidades, 314 (78,70%) tiveram resultados positivos, outras seis (1,50%) ficaram estáveis e apenas 79 (19,80%) tiveram saldo negativo no acumulado do ano. Nos últimos 12 meses, os índices são semelhantes: 299 municípios (74,94%) tiveram saldo positivo, e outros 100 (25,06%) negativos.

O principal destaque na geração de empregos segue sendo Curitiba, onde o saldo foi de 15.143 vagas de janeiro a março – resultado de 159.883 admissões e de 144.740 desligamentos no período. As contratações na Capital foram puxadas principalmente pelo setor de Serviços, que gerou 11.460 vagas, 75,68% do total municipal.

Na vice-liderança aparece Londrina, segunda maior cidade do Estado, com saldo de 3.564 vagas. Foram 31.563 contratações e 27.999 demissões no primeiro trimestre do ano. Assim como na Capital, o setor de Serviços puxou a alta na cidade do Norte paranaense, com saldo de 2.239 vagas. Em terceiro lugar vem Maringá, no Noroeste, com 30.836 admissões e 27.662 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 3.174 vagas abertas.

Fechando a lista de 10 cidades que mais geraram vagas em acumulado do ano estão São José dos Pinhais (1.970), Araucária (1.602) e Pinhais (1.150), na Região Metropolitana de Curitiba (RMC); Arapongas (1.112), no Norte; Toledo (2.933) e Cascavel (2.493), no Oeste; e Ponta Grossa (985), nos Campos Gerais. Pato Branco, no Sudoeste, aparece em 11.º lugar, com 958, mostrando a capilaridade na distribuição de novas vagas pelo Estado.

Das 314 cidades com saldo positivo, nove delas tiveram saldo acima de mil vagas. Outras 11 registraram entre 500 e mil novas vagas; 69 tiveram entre 100 e 500 vagas abertas; e 225 entre um e 100 empregos criados. Itambé, Nova Santa Bárbara, São Manoel do Paraná, Figueira, Honório Serpa e Fênix foram as cidades que registraram estabilidade no acumulado do ano.

Trimestre — O Paraná registrou o 5.º melhor resultado do País com saldo positivo na geração de vagas de emprego no acumulado de 2025. Foram 60.757 postos de trabalho abertos no primeiro trimestre do ano. O saldo paranaense é resultado da diferença entre as 571.966 admissões e 511.209 desligamentos no acumulado do primeiro trimestre. À frente do Paraná estão São Paulo (209.656), Minas Gerais (75.896), Rio Grande do Sul (66.490) e Santa Catarina (63.591).

Fonte: Agência Estadual de Notícias