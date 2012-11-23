Mercado de trabalho em alta: Indústria abre 10 vagas em Paranavaí

A indústria GTF está com processo seletivo aberto e realizará um mutirão de entrevistas amanhã, quinta-feira, dia 21, na Agência do Trabalhador de Paranavaí. Ao todo, serão disponibilizadas 10 vagas para o cargo de Auxiliar Geral (Plataforma 2º Turno).

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, residir em Paranavaí, Planaltina do Paraná, Amaporã ou Tamboara, além de ter disponibilidade para atuar no 2º turno, no horário das 13h às 22h40.

Benefícios - O salário inicial durante o período de experiência é de R$ 1.700,00, passando para R$ 1.832,27 após 90 dias. Além disso, a empresa oferece:

Gratificação de assiduidade de R$ 150,00;

Cartão Cooper multibenefícios de R$ 380,00;

Cartão Ticket alimentação de R$ 420,00.

Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador de Paranavaí, localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, 1701, Centro, às 08h30, portando RG e CPF.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí