Município abre credenciamento de médicos para reforçar atendimento durante a pandemia

O município de Paranavaí, através da Secretaria Municipal de Saúde, está abrindo um Edital de Chamamento Público para o credenciamento de profissionais médicos interessados em integrar as equipes de atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) e do Hospital de Campanha – Enfermaria Covid-19 (Morumbi). O Edital será publicado ainda nesta quinta-feira (18/3) no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.

O recebimento dos documentos de habilitação do credenciamento terá início às 9h do dia 24 de março e ficará aberto até às 23h59 do dia 26 de março. O credenciamento deve ser feito exclusivamente no site da Prefeitura de Paranavaí, seguindo o seguinte caminho: no canto superior direito clique em “COVID-19” > LICITAÇÕES > INEXIGIBILIDADE > e INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 (DRH). Depois, basta clicar no link de credenciamento referente à área de atuação pretendida. Os interessados devem preencher obrigatoriamente todos os campos disponíveis o formulário eletrônico e anexar os documentos necessários digitalizados no formato PDF.

O Edital de Chamamento Público prevê o credenciamento de profissionais para atuar na função de Clínica Médica (Atenção Básica de Saúde) nas UBSs e Programa Melhor em Casa, com carga horária de 1.920 horas mensais; e ainda para atuar na função de Plantonista (Urgência e Emergência) na UPA 24 horas (carga horária de 864 horas mensais) e no Hospital de Campanha Morumbi (carga horária de 600 horas mensais). A remuneração pelos serviços prestados se dará por hora efetivamente trabalhada, sendo o valor da hora de R$ 100 para o serviço de Clínica Médica e de R$ 120 para o serviço de Plantonista.

“No período de um ano, o município realizou três Processos Seletivos Simplificados (PSS) para a contratação temporária de médicos. Nós já estamos quase concluindo o chamamento dos médicos aprovados no último PSS e não tivemos êxito em preencher o quadro de profissionais necessários para o atendimento da população. Por conta da pandemia, temos hoje uma necessidade grande de profissionais para a Atenção Básica e também de médicos plantonistas. Por isso, estamos abrindo este credenciamento, que é um Chamamento Público na modalidade de Inexigibilidade, para que os profissionais médicos (Pessoa Jurídica) possam manifestar interesse e a contratação possa ser mais ágil”, explica a secretária de Saúde do município, Andréia Vilar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí