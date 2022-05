Município abre credenciamento para contratação de médicos

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Saúde, está com credenciamento aberto (processo de inexigibilidade nº 007/2021) para a contratação de Pessoas Jurídicas visando a prestação de serviços médicos, visitas médicas, consultas médicas, serviços de urgência médica em sistema de plantões, para atuação nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e na UPA 24 horas. O prazo de vigência do credenciamento será de até 12 meses, passível de prorrogação.

Para participar do credenciamento, os interessados devem atender às exigências constantes no Edital de Chamada Pública disponível no site da Prefeitura de Paranavaí, no seguinte caminho: Portal da Transparência > Licitação > Processos Licitatórios > Inexigibilidade > Inexigibilidade de Licitação nº 07/2022. O envelope com os Documentos de Habilitação deve ser entregue da Diretoria de Compras, que fica no andar térreo do Paço Municipal (Rua Getúlio Vargas, 900 – Centro).

Os valores pagos serão de R$100,00 o valor da hora trabalhada quando habilitado para atuar na Atenção Básica de Saúde e R$120,00 o valor da hora quando no serviço de Urgência e Emergência (UPA).

Dúvidas podem ser esclarecidas com a Diretoria de Gestão em Saúde, no telefone (44) 3421-1333.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí