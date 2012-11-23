Mutirão de empregos abre vagas para contratação imediata em Paranavaí

A Agência do Trabalhador de Paranavaí, será sede na próxima quarta-feira, 5 de agosto, a partir das 8h30, de um processo seletivo promovido pelo Super Muffato, com 13 vagas de emprego para candidatos que buscam uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho.

As vagas disponíveis são para os cargos de açougueiro (3 vagas), repositor de frutas, legumes e verduras (FLV) (3 vagas), atendente de balcão (2 vagas), zelador (1 vaga) e operador de caixa (4 vagas).

Para a função de açougueiro, o salário é compatível com a função, acrescido de adicional de insalubridade. As vagas de repositor de FLV, atendente de balcão e zelador oferecem remuneração de R$ 2.010,00. Já para operador de caixa, o salário é de R$ 2.010,00, além de R$ 100,00 de quebra de caixa e R$ 150,00 de bônus por fechamento.

Todas as oportunidades são destinadas ao turno de fechamento, com jornada das 13h30 às 22h50. A empresa também oferece R$ 100,00 de prêmio por assiduidade, folga semanal e bônus pelo trabalho realizado aos domingos.

Além da remuneração, os contratados terão acesso a um pacote de benefícios, que inclui refeitório próprio, plano odontológico, seguro de vida em grupo, telemedicina, telepsicologia e parceria com universidade.

Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador de Paranavaí, no dia da seleção, com documentos pessoais e carteira de trabalho. A orientação é chegar com antecedência, pois o atendimento será realizado por ordem de chegada.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí