Mutirão do Amigão Supermercados oferece 39 vagas nesta terça e quarta-feira

O Amigão Supermercados, unidade do Jardim Ouro Branco, realizará um mutirão de empregos nesta terça-feira (3/3) e quarta-feira (4/3), na Agência do Trabalhador de Paranavaí, das 8h às 15h.

Ao todo, serão ofertadas 39 vagas, distribuídas entre as seguintes funções: 1 fiscal; 3 repositores de mercearia; 2 açougueiros; 3 auxiliares de açougue; 1 auxiliar de cozinha; 1 auxiliar de padaria; 1 repositor de frios; 5 empacotadores; 21 operadores de caixa; e 1 promotor de vendas.

O turno de trabalho será das 13h30 às 22h40. O salário base será de R$ 2.016,00. Algumas funções contarão com adicional de insalubridade de R$ 390,00, como é o caso dos setores de açougue e frios.

Os interessados deverão comparecer à Agência do Trabalhador com documentos pessoais e currículo. A Agência do Trabalhador está localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, no Centro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí