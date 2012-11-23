Na terça-feira, indústria GTF promove mutirão de empregos em Paranavaí

A indústria GTF realizará um mutirão de empregos na próxima terça-feira, dia 20, a partir das 9h, na Agência do Trabalhador de Paranavaí. A seleção será destinada ao preenchimento de vagas para o cargo de auxiliar de linha de produção.

Os interessados deverão comparecer ao local com documentos pessoais, RG e CPF, além de currículo impresso. As vagas são para atuação em Paranavaí.

A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, no Centro.

A remuneração bruta poderá chegar a R$ 2.585. A empresa oferece benefícios como vale-alimentação, restaurante no local, transporte fretado, atendimento ambulatorial com médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, psicólogo e profissional de ergonomia, além de plano de saúde e odontológico por adesão, auxílio-educação, seguro de vida e oportunidades de crescimento profissional.

Também são disponibilizados benefícios como lavanderia, área de descanso, projetos de valorização dos colaboradores, programa de indicação com ganho extra de até R$ 400, cartão farmácia, assiduidade mensal e anual, possibilidade de salário extra e kit natalino.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí