No Paraná, oito em cada 10 municípios tiveram saldo positivo na geração de empregos em 2022

Dos 399 municípios paranaenses, 334 tiveram saldo positivo na geração de empregos entre janeiro e novembro de 2022, o que equivale a 83,7% do total, ou oito em cada dez. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, o Estado abriu 153.693 vagas com carteira assinada no período. Apenas 62 cidades tiveram saldo negativo no acumulado do ano e, em outras duas, o número de contratações e desligamentos foi o mesmo.

Sozinha, Curitiba respondeu por mais de um quarto das vagas abertas no ano, com 40.197 novos postos de trabalho formais, e foi a quinta capital brasileira e a primeira no Sul com o melhor saldo em números absolutos. No Estado, também se destacaram no mercado de trabalho as cidades de Londrina (8.468), São José dos Pinhais (7.785), Maringá (6.028), Cascavel (5.056), Ponta Grossa (4.410), Toledo (4.207), Araucária (4.179), Foz do Iguaçu (3.538) e Colombo (3.153).

O Paraná foi o quarto estado brasileiro com o maior número de empregos criados até novembro do ano passado, atrás apenas de São Paulo (712.888), Minas Gerais (223.982) e Rio de Janeiro (202.813). “Seguimos com a nossa economia e com o mercado de trabalho aquecidos no Estado, com a criação de novas oportunidades em todas as regiões paranaenses. Nos tornamos a quarta maior economia brasileira e nos mantemos entre os estados que mais geram emprego no País”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O Estado teve números positivos na abertura de novos postos de trabalho em todos os meses do ano. Foram 19.519 vagas criadas em janeiro, 29.368 em fevereiro, 5.363 em março, 9.730 em abril, 14.078 em maio, 14.599 em junho, 16.562 em julho, 15.629 em agosto, 13.077 em setembro, 10.936 em outubro e 4.832 em novembro.

As 153.693 vagas abertas são resultado da diferença entre as 1.627.912 admissões e 1.474.219 desligamentos no período. Com isso, o estoque do estado chegou a 2.966.726 pessoas empregadas com carteira assinada.

Setores – O setor de serviços continua sendo o que mais empregou no Paraná em 2022, respondendo por mais da metade das vagas abertas até novembro do ano passado. O setor, que congrega atividades como restaurantes, hotéis, academias e salões de beleza, abriu 89.124 postos no período. A indústria vem na sequência, com 25.946 vagas.

Eles são seguidos de perto pelo comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, que chegou a 25.498 novos empregos; construção civil, com 7.963 postos de trabalho; e agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com outras 3.329 vagas.

Fonte: Agência Estadual de Notícias