Ônibus itinerante do Emprega Mais Paraná chega a Paranavaí nesta terça-feira

O ônibus Emprega Mais Paraná, unidade itinerante das Agências do Trabalhador da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda do Estado (SETR), terá Paranavaí como destino. Com o objetivo de estimular ainda mais a empregabilidade e preenchimento das vagas de trabalho, o ônibus estará na cidade nesta terça e quarta-feira, dias 20 e 21 de fevereiro.

Na terça-feira (20/2), o ônibus estará na Praça dos Expedicionários (Praça do Avião), no Jardim São Jorge. Na quarta-feira (21/2), o ônibus estará na Praça Benedito Dal Ponte, no Distrito de Sumaré. Os atendimentos serão realizados das 8h às 14h.

“A nossa intenção é estar mais perto das pessoas e facilitar o atendimento. Nós queremos que cada pessoa consiga sua vaga de trabalho, por isso, teremos representantes de indústrias nestes locais para tentar preencher as vagas que temos na agência de Paranavaí”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Por conta dos atendimentos itinerantes, a Agência do Trabalhador estará fechada na terça e quarta-feira. Os atendimentos presenciais na sede da agência, que fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, retornam na quinta-feira, dia 22 de fevereiro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí