Paranavaí é destaque na geração de empregos de agosto, segundo CAGED

O Ministério da Economia divulgou nesta semana os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes ao mês de agosto. Paranavaí fechou o mês com saldo positivo na geração de empregos.

Foram 608 admissões e 505 desligamentos que resultaram em um saldo de +143 novos postos de trabalho. Com esse resultado, Paranavaí foi a 23ª cidade que mais gerou empregos no mês de agosto em todo o Estado do Paraná.

Quatro dos cinco principais setores ficaram com saldo positivo na geração de empregos. O maior responsável pelo número positivo foi o setor da indústria com saldo de +48. Em seguida aparece o setor da agropecuária, com saldo de +43, a construção civil com +38 e o setor de comércio com +35. O setor de serviços foi o único com saldo negativo de -21.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí