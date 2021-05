Paranavaí é o 21º município do Estado com melhor saldo na geração de empregos em abril

Pelo quarto mês consecutivo, Paranavaí registrou saldo positivo na geração de empregos e aparece como o 21º município do Estado com melhores resultados no mês de abril. As informações divulgadas pelo Ministério da Economia através do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) apontam que o município teve 781 admissões e 617 demissões que geraram um saldo positivo de 164 empregos.

Com o saldo positivo, no mês de abril Paranavaí aparece à frente de municípios de mesmo e até maior porte, como Londrina (saldo de +157), Umuarama (saldo de +131), Cianorte (saldo de +66), Ponta Grossa (saldo de -129), Foz do Iguaçu (saldo de -171) e ainda a capital Curitiba (saldo de -486).

Todos os cinco setores geradores de empregos em Paranavaí também apresentaram saldo positivo no mês de abril. O setor que mais cresceu foi o do comércio, com saldo de +40 empregos. Em seguida aparecem os setores da agropecuária (+35), construção civil (+33), indústria (+30) e serviços (+26).

No acumulado do ano, Paranavaí também apresenta número positivo. De janeiro a abril foram 3.380 admissões e 2.764 demissões, um saldo de 616 empregos gerados em 2021. Esse resultado coloca Paranavaí na 33ª posição entre os municípios do Paraná que mais geraram empregos este ano.

“Estamos passando por uma das fases mais difíceis desde o início das ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Números positivos como este são um alívio e mostram que a nossa economia está mostrando sua força e caminhando para uma recuperação gradativa. Esperamos seguir nesse ritmo para que nossa cidade supere essa crise e retome o ciclo de desenvolvimento”, avalia o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Emanuel Rodrigues.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí