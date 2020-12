Paranavaí está entre os 20 municípios do Estado que mais geraram empregos em outubro

Paranavaí foi destaque estadual na geração de empregos no mês de outubro, segundo dados do Ministério da Economia. As informações divulgadas pelo Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) aponta que o município teve 810 admissões e 512 demissões que geraram um saldo positivo de 248 empregos. O resultado coloca Paranavaí como o 19º município que mais gerou empregos no mês de outubro no Estado do Paraná.

No acumulado do ano, Paranavaí também apresenta número positivo. Desde janeiro foram 6.379 admissões e 6.320 demissões, um saldo de 59 empregos gerados em 2020. Com o resultado de outubro, esse é o quarto mês seguido (desde julho) que Paranavaí fecha com saldo positivo na geração de empregos.

Veja também: Paraná cria 33 mil vagas e é o segundo do Brasil na geração de empregos

O setor de indústria é o que mais cresceu neste ano com saldo de +135 empregos. Em seguida vem o setor de serviços (+19), construção civil (+8), agropecuária (+3) e comércio (-106).

Em um ano tão difícil por conta da pandemia de Covid-19, números positivos como este são um alívio. “Sabemos que os impactos da pandemia seriam sentidos por todos e tivemos dias muito difíceis. Agora, nossa economia dá sinais de recuperação e mostra sua força. Esperamos seguir nesse ritmo para que nossa cidade supere essa crise e retome o ciclo de desenvolvimento”, avalia o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Emanuel Rodrigues.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí