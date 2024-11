Paranavaí está entre os 35 municípios do Estado que mais geraram empregos de janeiro a setembro

O novo levantamento do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) mostra que Paranavaí está entre os 35 municípios do Paraná que mais gerou empregos este ano. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, foram 10.705 admissões e 9.827 demissões, resultando em um saldo positivo de 878 empregos. Este saldo coloca o município em 33º lugar no ranking do Estado.

Os setores que mais geraram empregos até o mês de setembro foram: serviços (+543), indústria (+211), agropecuária (+79) e comércio (+72). O setor de construção é o único com saldo negativo até o momento: – 27.

Os saldos registrados pelo Caged em Paranavaí mês a mês foram:

- Janeiro: +102

- Fevereiro: +359

- Março: -55

- Abril: +210

- Maio: +154

- Junho: -20

- Julho: -13

- Agosto: +164

- Setembro: -23

