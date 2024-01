Paranavaí foi o 10º município do Estado que mais gerou empregos no mês de novembro

Dez meses consecutivos com saldo positivo na geração de empregos. Esse foi o resultado de Paranavaí apontado esta semana pela pesquisa realizada pelo Ministério do Trabalho através do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Os números mostram que a cidade teve saldo de +212 empregos gerados no mês de novembro de 2023.

Durante todo o mês, foram 1.068 admissões e 856 desligamentos. Os setores que mais geraram empregos foram: comércio (+132), serviços (+51) e indústria (+46). Os setores da agropecuária e da construção ficaram com saldo em déficit de -7 e -10, respectivamente.

O saldo positivo de 212 empregos gerados em novembro de 2023 colocou Paranavaí como o 10º município que mais gerou empregos em todo o Paraná durante o referido mês, ficando à frente de municípios de mesmo porte como Toledo (+170), Cianorte (+162) e Umuarama (-21).

Se levarmos como referência todo o ano de 2023, Paranavaí também é destaque. Até o momento, o município ocupa a 14ª colocação entre os municípios que mais geraram empregos em 2023. No acumulado do ano, Paranavaí até o momento possui 11.704 admissões e 10.155 desligamentos, gerando um saldo positivo de 1.549 empregos.

“O setor do comércio teve grande destaque a partir do mês de novembro, com as contratações para os trabalhos de vendas de Natal. Sabemos que muitos destes trabalhos temporários acabam se tornando vagas efetivas posteriormente. Além disso, agora para o começo do ano estamos com perspectivas muito boas de aberturas de vagas para contratações em grandes empresas que estão abrindo ou ampliando na cidade. Isso aquece a economia em Paranavaí e proporciona geração de renda para a população”, avalia o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel Rodrigues.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí