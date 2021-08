Paranavaí foi o 17º município que mais gerou empregos no mês de julho no Paraná

Paranavaí vive um bom momento econômico como registra o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged). Já são sete meses seguidos com saldo positivo na geração de empregos, apesar da crise causada pela pandemia de Covid-19.

No mês de julho, foram 863 admissões e 678 desligamentos que resultam em um saldo positivo de 185 empregos gerados. Neste mês, Paranavaí ficou a frente de municípios como Cianorte, Apucarana e Campo Mourão.

No acumulado do ano, Paranavaí já tem 5.935 admissões e 4.759 demissões, que resultam em um saldo de 1.176 empregos gerados em 2021. Esses números colocam Paranavaí na 19ª colocação no ranking do Paraná em geração de empregos neste ano.

Dos cinco setores geradores de empregos em Paranavaí, quatro apresentaram saldo positivo no mês de julho. O setor que mais cresceu foi o da indústria, com saldo de +93 empregos. Em seguida aparecem os setores de agropecuária (+60), serviços (+27), construção (+12) e comércio (-7).

“Se comparamos de um ano pra cá a mudança é gigantesca. Hoje, estamos em ritmo acelerado de crescimento. Números positivos como este são um alívio e reforçam a ideia de que a nossa economia está mostrando sua força”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Emanuel Rodrigues.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí