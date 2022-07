Paranavaí foi o 17º município que mais gerou empregos no Paraná no 1º semestre de 2022

Paranavaí segue tendo bons resultados e demonstrando que o município vive um bom momento econômico. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged), Paranavaí foi o 17º município que mais gerou empregos em todo o Paraná no 1º semestre de 2022.

De janeiro a junho, foram 6.049 admissões e 5.341 demissões, gerando um saldo de positivo de 708 empregos gerados em 2022. Os resultados alcançados após a pandemia de Covid-19 demonstram o crescimento econômico de Paranavaí no cenário estadual e nacional.

O setor que mais gerou empregos no primeiro semestre foi o de serviços, com saldo de +409. Em seguida aparecem os setores de indústria (+233), comércio (+130), construção (0) e agropecuária (-64).

“De 399 municípios do estado, ocuparmos a 17a colocação na geração de empregos é uma grande alegria. Em Paranavaí contamos com indústrias, comércios, prestações de serviço e também temos grandes empresas chegando. Tudo isso aumenta a nossa expectativa e faz acreditarmos que estamos no caminho certo”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí