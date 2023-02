Paranavaí foi o 23º município que mais gerou empregos em 2022 no Paraná

O ano de 2022 foi de grandes conquistas para Paranavaí. Quando o assunto é geração de empregos, o município foi um dos destaques de todo o estado do Paraná. No último ano, a cidade teve saldo de +981 empregos gerados e um grande resultado: a 23ª colocação no ranking das cidades que mais geraram empregos.

Durante todo o ano, foram 11.320 admissões e 10.339 demissões. Os setores que mais geraram empregos foram: serviços (+508), comércio (+245), indústria (+160), construção (+74) e agropecuária (-6). Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged).

“Fizemos diversas ações durante todo o ano para fomentar um ambiente propício para novos empregos. Nossa economia mostrou sua força e conseguimos nos recuperar muito bem da pandemia que vivemos. Vamos seguir trabalhando para que os bons resultados continuem”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Dezembro – Em dezembro de 2022, Paranavaí teve seu único mês negativo. Durante o mês, foram 600 admissões e 1.039 desligamentos, resultando em um saldo de -439.

O ranking de setores que mais geraram empregos em dezembro ficou da seguinte forma: construção (+9), agropecuária (-54), comércio (-91), indústria (-120), e serviços (-183).

“Dezembro costuma ser um mês de demissões e empregos temporários. Umuarama (-418), Cianorte (-518), Maringá (-1.178) e Londrina (-1.422) são alguns exemplos de cidades que também passaram pela mesma situação de Paranavaí. Dos 399 municípios do Paraná, 335 pontuaram negativo ou zerado. Os únicos municípios que pontuaram positivo com números mais expressivos são do litoral Paraná por conta da temporada de férias”, explica o secretário.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí