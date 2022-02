Paranavaí foi o 25º município que mais gerou empregos em 2021 no Paraná

Paranavaí finalizou 2021 como o 25º município que mais gerou empregos em todo o estado do Paraná. Dos 12 meses do ano, 11 tiveram saldo positivo na geração de empregos, apesar da crise causada pela pandemia de Covid-19. Os resultados demonstram o bom momento econômico de Paranavaí no cenário estadual e nacional.

No acumulado de 2021, foram 10.289 admissões e 8.991 desligamentos, que resultaram em um saldo positivo de 1.298 empregos. Os cinco setores geradores de empregos em Paranavaí apresentaram saldo positivo em 2021. O setor que mais cresceu foi o de serviços, com saldo de +548 empregos. Em seguida aparecem os setores de comércio (+325), agropecuária (+265), indústria (+98) e construção (+62). O resultado colocou Paranavaí a frente no ranking estadual de geração de empregos de cidades como Ponta Grossa, Campo Mourão, Arapongas e Sarandi.

No mês de dezembro de 2021, foram 661 admissões e 865 desligamentos, que resultaram em um saldo negativo de 204 empregos. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel, isso não é motivo de preocupação. “Normalmente, o mês de dezembro tem resultados negativos por conta das contratações temporárias de final de ano. Diferente dos demais meses, onde todos tiveram saldo positivo de geração de empregos e em todos os setores. Isso demonstra a força da retomada do plano econômico da cidade de Paranavaí. No saldo total de 2021, tivemos mais contratações do que os últimos três anos somados”, enfatiza.

A expectativa para os próximos meses, segundo o secretário, é de uma estabilidade nesse aumento. “O momento crítico de produção, consumo e prestação de serviço pós pandemia já passou. As empresas que tinham que retomar o posto econômico de antes já o fizeram no segundo semestre de 2021. Agora, é manter a ordem de desempenho empresarial para sentir o crescimento da economia”, afirmou.

Para 2022, Carlos avalia que por conta das eleições, pode haver um receio de grandes investimentos de parte dos empresários.“Esse ano é um ano de eleições presidenciais, por isso, o setor econômico fica receoso para os investimentos e isso acaba influenciando na contratação de novos postos de trabalho. Todo ano político é assim: existe a insegurança de investimentos tendo em vista as eleições. Mas, mesmo assim, cremos num pequeno crescimento em relação aos anos passados”, finaliza o secretário.

Paraná tem o melhor saldo na geração de empregos formais em 18 anos

Com o acumulado de 172.636 vagas abertas, o Paraná fechou 2021 com o maior saldo na geração de empregos formais em 18 anos. Levantamento da Secretaria de Estado da Justiça Família e Trabalho (Sejuf), com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostra que por apenas seis vezes, desde 2004, o Estado ultrapassou a marca de 100 mil postos abertos com carteira assinada. É também a primeira vez que ultrapassa as 170 mil vagas.

O número de empregos criados no ano passado é quase 492% superior ao total de vagas abertas em 2020. Naquele ano, quando houve os maiores impactos da pandemia de Covid-19 na economia, o Paraná ainda fechou os 12 meses no positivo, com 29.167 postos abertos.

“O Paraná mostra mais uma vez que está em plena recuperação do impacto causado pela pandemia na economia. Mesmo com esse obstáculo, batemos recorde na geração de empregos com carteira assinada”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

“Esse resultado é fruto do esforço dos trabalhadores e do setor do produtivo, que contam com grande suporte do Governo do Estado. O bom ambiente para negócios e uma mão de obra capacitada fazem grande diferença. Somos um estado de gente que trabalha”, completa.

Este é o quinto ano consecutivo de saldos positivos na geração de empregos. Em 2017, foram abertas 7.740 vagas no Estado, número que saltou para 38.131 em 2018 e passou para 48.306 em 2019. Os dois anos anteriores foram os únicos na série com saldo negativo. Em 2015, houve 77.143 mil demissões a mais do que contratações e, em 2016, foram fechadas 59.495 vagas.

367 municípios tiveram saldo de emprego positivo no Paraná em 2021; 4 estão no top 50 do País

No Paraná, a geração de emprego é consistente em todas as regiões. Segundo o balanço consolidado de 2021 do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta segunda-feira (31/1), 367 cidades terminaram o ano com saldo positivo na abertura de novas vagas, o que representa 91%. Duas cidades tiveram “empate” entre aberturas e desligamentos e apenas 30 registraram perdas no mercado de trabalho. O resultado é 172 mil novas vagas no Estado, melhor do Sul no ano passado.

A cidade que mais gerou empregos foi Curitiba, com 42.835, quinto melhor resultado nacional (atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília). Na Capital, os melhores meses foram fevereiro (12.574), agosto (6.740) e novembro (6.032). O acumulado também é maior do que Porto Alegre (15.044) e Florianópolis (13.004), as outras capitais do Sul.

Na sequência, no Paraná, estão Maringá (8.379), Londrina (7.927), Cascavel (7.570), São José dos Pinhais (5.793), Toledo (4.248), Foz do Iguaçu (4.228), Araucária (3.967), Colombo (2.970), Guarapuava (2.909), Cambé (2.573), Apucarana (2.406), Umuarama (2.368) e Medianeira (2.268).

No Interior, Maringá, Londrina e Cascavel, polos regionais, puxaram a geração de emprego e atração de novos investimentos, principalmente com a retomada, em 2021, do setor de serviços. Elas aparecem entre as 50 cidades que mais empregaram no Brasil em 2021.

Outros destaques, todos com mais de mil empregos formais gerados, foram Almirante Tamandaré, Arapongas, Campo Largo, Campo Mourão, Cianorte, Fazenda Rio Grande, Francisco Beltrão, Mandaguari, Matelândia, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Rolândia, Sarandi e União da Vitória.

“Esses números empolgam. Eles mostram que o Paraná cresce de maneira homogênea, com investimentos em todas as áreas e regiões. O Estado tem cidades muito ricas no Interior, com ótima qualidade de vida e infraestrutura, o que ajuda a pulverizar os interesses das empresas”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Segundo ele, os números recentes do Caged e a redução da taxa de desemprego, divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aliados ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), mostram que o Estado mostrou reação diante do impacto da pandemia.

“O ano passado começou com a esperança da vacina e aos poucos a sociedade entendeu que esse era o melhor caminho para a retomada. Com o avanço da imunização, ganhamos velocidade e os resultados econômicos começaram a aparecer. O setor privado está animado com o Paraná”, destacou o governador.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí / Agência Estadual de Notícias