Paranavaí foi o 26º município do Paraná que mais gerou empregos em setembro

O bom momento econômico de Paranavaí segue a todo vapor com a taxa de geração de empregos mais uma vez terminando um mês de forma positiva. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged), Paranavaí foi o 26º município que mais gerou empregos em todo o Paraná em setembro de 2022.

Durante o mês, foram 903 admissões e 751 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 152. O setor que mais gerou empregos em setembro foi o da indústria, com saldo de +61. Em seguida aparecem os setores de serviços (+45), comércio (+21), construção (+18) e agropecuária (+7). Com a 26a colocação no ranking de geração de empregos no mês de setembro, Paranavaí ficou a frente de municípios como Umuarama, Cianorte e Campo Mourão.

De janeiro a setembro, foram 9.070 admissões e 7.847 demissões, gerando um saldo de positivo de 1.223 empregos gerados em 2022. No acumulado do ano, Paranavaí é até o momento o 21º município que mais gerou empregos no estado, superando cidades como Umuarama e Cianorte.

“De 399 municípios do estado, ocuparmos essa posição na geração de empregos é uma grande alegria. Em Paranavaí contamos com indústrias, comércios, prestações de serviço e também temos grandes empresas chegando. Tudo isso aumenta a nossa expectativa e faz acreditarmos que estamos no caminho certo”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Paraná gera 12,9 mil empregos em setembro e se consolida como melhor do Sul

O Paraná abriu 12.920 novas vagas de emprego com carteira assinada em setembro. Os dados divulgados nesta quarta-feira (26) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência, consolida o Paraná como o estado que mais gerou empregos na região Sul em 2022. Foram 136.816 novos postos de trabalho formais entre janeiro e setembro, o quarto melhor resultado do País.

O saldo de vagas no mês é resultado da diferença entre as 140.539 admissões e os 127.619 desligamentos no período. No acumulado do ano, foram 1.359.767 contratações contra 1.222.951 demissões.

“O Paraná comemora, mais uma vez, o bom saldo na geração de empregos, sendo um dos estados que mais colaboram com o mercado de trabalho nacional”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Os bons resultados são fruto do trabalho conjunto entre o poder público e a iniciativa privada. O Governo do Estado mantém um bom ambiente para a atração de investimentos, que resultam na geração de empregos para a nossa população”.

Em 2022, o Paraná ficou atrás apenas de São Paulo (595.984), Minas Gerais (211.986) e do Rio de Janeiro (168.345) no número de vagas criadas. Na comparação com os outros estados da região Sul, o Paraná registrou cerca de 18 mil vagas a mais do que Santa Catarina (118.031) e 34 mil postos à frente do Rio Grande do Sul (102.521).

O Estado teve saldo positivo na geração de emprego em todos os meses de 2022. As mais de 136 mil vagas abertas no ano são resultado da soma dos saldos dos meses de janeiro (19.521), fevereiro (29.070), março (5.328), abril (9.589), maio (14.026), junho (14.338), julho (16.503), agosto (15.521) e setembro (12.920).

"Realizamos mutirões de emprego constantemente, ajudamos grandes empreendimentos a contratar mão de obra qualificada, viabilizamos o primeiro emprego por meio do Cartão Futuro e temos programas consolidados de qualificação profissional, como as Carretas do Conhecimento e o Recomeça Paraná. O Paraná é um estado que induz a geração de emprego e renda, e que ajuda a melhorar a vida de milhares de pessoas", afirmou Rogério Carboni, secretário de Justiça, Família e Trabalho.

No Brasil, o saldo de empregos em setembro foi de 278.085 vagas, chegando a 2.147.600 postos de trabalho acumulados entre janeiro e setembro de 2022.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí e Agência Estadual de Notícias