Paranavaí foi o 32º município que mais gerou empregos no mês de agosto no Paraná

Paranavaí vive um bom momento econômico como registra o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged). Já são oito meses seguidos com saldo positivo na geração de empregos, apesar da crise causada pela pandemia de Covid-19.

No mês de agosto, foram 882 admissões e 755 desligamentos que resultam em um saldo positivo de 127 empregos gerados. No acumulado do ano, Paranavaí já tem 6.819 admissões e 5.539 demissões, que resultam em um saldo de 1.280 empregos gerados em 2021.

Veja também: 92% dos municípios do Paraná têm saldo positivo na geração de empregos em 2021

Dos cinco setores geradores de empregos em Paranavaí, quatro apresentaram saldo positivo no mês de agosto. O setor que mais cresceu foi o de serviços, com saldo de +62 empregos. Em seguida aparecem os setores de comércio (+56), indústria (+12), agropecuária (+9) e construção (-12).

“Se comparamos de um ano pra cá a mudança é gigantesca. Hoje, estamos em ritmo acelerado de crescimento. Números positivos como este são um alívio e reforçam a ideia de que a nossa economia está mostrando sua força”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Emanuel Rodrigues.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí