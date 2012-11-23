Paranavaí gera mais empregos, garante oportunidades à população e ocupa o 18º lugar no ranking do Paraná

Paranavaí encerrou o mês de agosto de 2025 com saldo positivo de 158 novos postos de trabalho com carteira assinada. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (30/9) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

No ranking do Paraná, o município ficou em 18º lugar na geração de empregos em agosto, à frente de cidades como Pato Branco, Cornélio Procópio, Apucarana, Francisco Beltrão e Campo Mourão.

Durante o período, foram registradas 1.197 admissões e 1.039 desligamentos. O setor da agropecuária foi o principal responsável pelo resultado positivo, com saldo de 71 vagas. Em seguida aparecem os serviços (41), a indústria (30) e o comércio (16). A construção civil fechou o mês com saldo zerado, somando 50 admissões e 50 desligamentos.

No acumulado de janeiro a agosto, Paranavaí contabiliza 9.557 admissões contra 9.069 desligamentos, resultando em saldo positivo de 488 novos empregos formais. O setor de serviços lidera a geração de postos no ano, com 225 vagas criadas, seguido pela agropecuária (146), comércio (143), indústria (2) e construção civil, que apresenta saldo negativo de 28 vagas.

“Esse resultado mostra que Paranavaí mantém um ambiente de negócios atrativo e com boas oportunidades. O saldo positivo é fruto do esforço de diversos setores produtivos e do trabalho integrado para estimular o crescimento da nossa economia”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Kaká Scarabelli.

VAGAS NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR – Nesta terça-feira (30), havia 350 vagas de emprego disponíveis em Paranavaí. As oportunidades abrangem cerca de 65 áreas diferentes do mercado.

A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701, no Centro. O atendimento ao público acontece das 8h às 16h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí