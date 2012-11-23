Paranavaí mantém alta no emprego e fecha junho com saldo positivo

O município de Paranavaí encerrou o mês de junho de 2025 com um saldo positivo de 80 novos postos de trabalho com carteira assinada. Os dados foram divulgados na segunda-feira (4) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

No período, foram registradas 1.110 admissões e 1.030 desligamentos. O setor industrial foi o principal responsável pela geração de empregos no mês, com saldo de 53 vagas. Em seguida, aparecem o comércio, com 23 novos postos, e a agropecuária, com 10.

No acumulado do primeiro semestre de 2025 (janeiro a junho), Paranavaí contabiliza 7.291 admissões contra 6.947 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 344 novos empregos formais. O setor de serviços lidera a geração de postos no ano, com 226 vagas criadas, seguido pelo comércio (72), indústria (35) e agropecuária (30).

A diretora da Agência do Trabalhador de Paranavaí, Elen Della Pria, destacou o bom momento do mercado de trabalho local. "Estamos vivendo um período de recuperação e aquecimento do mercado, com oportunidades sendo abertas em diversos setores. A Agência do Trabalhador tem atuado de forma ativa junto às empresas e trabalhadores para intermediar vagas e qualificar a mão de obra disponível", afirmou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Kaká Scarabelli, também comemorou os resultados. "Esses números refletem o esforço conjunto da administração municipal, das empresas e de todas as instituições que acreditam no potencial econômico de Paranavaí. Continuamos trabalhando para atrair novos investimentos, fomentar o empreendedorismo e fortalecer o ambiente de negócios no município", disse.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí