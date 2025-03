Paranavaí realizará feirão de empregos com mais de 400 oportunidades e apoio aos candidatos

A cidade de Paranavaí se prepara para um grande evento de empregabilidade: o 1º Vem Trabalhar, promovido pela Agência do Trabalhador, que acontecerá no dia 18 de março de 2025, das 8h às 13h, no Centro Universitário UniFatecie, localizado na BR-376, km 102. A ação reunirá mais de 15 empresas e parceiros para facilitar a inserção de trabalhadores no mercado. Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais e currículo impresso atualizado.

O evento tem como objetivo principal recrutar candidatos e preencher vagas de diferentes perfis. A expectativa é receber cerca de 500 participantes, que terão a oportunidade de participar de entrevistas, palestras e serviços voltados à saúde do trabalhador.

Mais de 400 vagas disponíveis - A diretora da Agência do Trabalhador, Elen Della Pria, destacou a importância da iniciativa e ressaltou o cenário desafiador do mercado de trabalho. "Na oportunidade, ofereceremos mais de 400 vagas, com diferentes perfis. Para auxiliar no processo de seleção, disponibilizaremos uma equipe de psicólogos, que fará um atendimento personalizado antes de encaminhar os candidatos para as empresas”, disse.

Elen também chamou atenção para a situação atual do mercado. "Estamos enfrentando uma fase extremamente complicada. Temos muitas oportunidades disponíveis e pouquíssimos candidatos interessados e aptos para preenchê-las. Junto a nossos parceiros, decidimos montar esse feirão para facilitar o recrutamento e a seleção das empresas”, concluiu.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Kaká Scarabelli, reforçou o compromisso do município em criar oportunidades para a população. "O município se empenha ao máximo para intermediar oportunidades à população, buscando reduzir a dependência de auxílios assistenciais, como o Bolsa Família, e elevar os índices de empregabilidade, por meio de políticas públicas inovadoras. Com o apoio das entidades parceiras, acreditamos que teremos resultados significativos”, explicou.

Já o representante do Núcleo de RH da Associação Comercial e Empresarial de Paranavaí - ACIAP, Carlos Cremonini, enfatizou a importância do associativismo para fortalecer o vínculo entre empresas e futuros colaboradores. "Para nós do núcleo de recursos humanos da ACIAP, é importantíssimo o engajamento das empresas em usar o associativismo como ferramenta de busca de novos colaboradores. Tanto a ACIAP quanto o projeto Empreender estão dedicados a apoiar as empresas de Paranavaí”, ressaltou.

Vagas para estágio - "Teremos inúmeras vagas de estágio remunerado para Paranavaí e região. Atualmente, contamos com 108 vagas disponíveis. Podem concorrer às oportunidades de estágio alunos a partir de 16 anos, que estejam cursando ensino médio, curso técnico, graduação ou especialização, de acordo com suas aptidões", disse Marcos Roberto Costa, coordenador do CIEE de Paranavaí.

Transporte Gratuito - Para garantir que todos os interessados possam participar do evento, a Agência do Trabalhador oferecerá transporte gratuito aos munícipes. Um ponto de parada será disponibilizado no Jardim Morumbi, visando facilitar o deslocamento até o local do evento, que fica fora da área central da cidade.

Empresas confirmadas - Entre as empresas participantes, destacam-se grandes nomes de diferentes setores, oferecendo vagas em diversas funções e até estágios remunerados. Confira a lista de empresas já confirmadas:

1 - GT FOODS

2 - Camilo Atacadista

3 - UniFatecie

4 - Lux Contabilidade

5 - Jorrovi Calçados

6 - GT FOODS (Unidade Lorenz Paranavaí)

7 - Totalmix

8 - Indemil

9 - Solução Network

10 - CIEE PR - Paranavaí (vagas de estágio remunerado)

11 - Incopostes

12 - Oyshi Alimentos

13 - Amigão Supermercados (Centro e Ouro Branco)

14 - Suco Prat’s

15 - Viveiro de Mudas Pratinha

16 - Cartão de TODOS

O 1º Vem Trabalhar é resultado da união de esforços entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por meio da Agência do Trabalhador, Secretaria de Assistência Social, ACIAP, CIEE, SENAC, SENAI, UniFatecie e Unespar.

Linha Do Transporte Gratuito No Dia Do Evento

Itinerário 1 - Saída Cras Jardim São Jorge: Coloninha; Av. Heitor Alencar Furtado; Rua Amador Aguiar; Rua Martin Luther King; Cras Vila Operária; Jardim Renascer; Creche Menino Davi; IP DER (Sineval Fortes); Av. Paraná; Terminal Rodoviário - sentido Unifatecie.

Itinerário 2 - Saída Sumaré: Conjunto Habitacional Sumaré; Av. Heitor Alencar Furtado (Havan); Av. Trancredo Neves; Cras Zona Leste; Rua Pernambuco (Supermercado Amigão); Av. Paraná - sentido Cras Jardim Maringá; Av. Tancredo Neves; Av. Domingos Sanches; Av. Gabriel Esperidião - sentido Unifatecie.

