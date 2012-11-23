Paranavaí se destaca entre as cidades que mais geraram empregos no Paraná

Com base nos dados de 2025, Paranavaí aparece entre os municípios que mais geraram empregos com carteira assinada no Paraná. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. Ao longo do ano, o município contabilizou 13.431 admissões e 13.136 desligamentos, o que resultou em saldo positivo de 295 novos postos de trabalho e garantiu a 48ª colocação no ranking estadual. O mercado formal do município fechou o período com 24.133 pessoas empregadas.

No acumulado de janeiro a dezembro, a agropecuária foi o setor que mais gerou empregos em Paranavaí, com saldo positivo de 168 vagas. Na sequência aparecem o comércio, com 142 novos postos de trabalho, o setor de serviços, com saldo positivo de 50 vagas, a indústria, com 30 novos empregos formais, e a construção, que registrou saldo negativo de 95 postos de trabalho.

Os números mostram uma aceleração expressiva na geração de empregos formais em 2025. O saldo positivo de 295 vagas representa um crescimento de 186,41% em relação a 2024, quando o município fechou o ano com saldo de 103 postos de trabalho.

“Este crescimento robusto indica uma economia em plena expansão e com maior capacidade de absorção de mão de obra.As ações desenvolvidas ao longo do ano tiveram foco em fortalecer o ambiente econômico local, estimular investimentos e dar suporte às empresas já instaladas no município, contribuindo diretamente para a ampliação das vagas de trabalho com carteira assinada em Paranavaí”, afirmou o prefeito Mauricio Gehlen.

Segundo o secretário de Fomento Econômico e Inovação, Kaká Scarabelli, o desempenho evidencia o papel estratégico do município no cenário econômico regional. “O município demonstrou uma notável capacidade de recuperação e crescimento, com a agropecuária liderando uma virada importante e os setores de comércio e indústria consolidando suas contribuições. Paranavaí reafirma sua posição como um dos motores econômicos do interior paranaense, com uma gestão eficiente e um ambiente favorável à geração de novas oportunidades e ao desenvolvimento sustentável”, analisou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí