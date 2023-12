Paranavaí tem o nono mês consecutivo com saldo positivo na geração de empregos

Quando o assunto é geração de empregos, o município de Paranavaí segue sendo um dos destaques de todo o estado do Paraná. Os números do mês de outubro mostram que a cidade teve saldo de +136 empregos gerados, sendo o nono mês consecutivo com saldo positivo.

Durante todo o mês, foram 1.101 admissões e 965 demissões. Os setores que mais geraram empregos foram: serviços (+108), indústria (+22), construção (+10), agropecuária (+3) e comércio (-7). Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged).

O saldo positivo de 136 empregos gerados em outubro coloca Paranavaí como o 22º município que mais gerou empregos em todo o Paraná durante o referido mês.

Se levarmos como referência o ano todo, Paranavaí também é destaque. Até o momento, o município ocupa a 15ª colocação entre os municípios que mais geraram empregos em 2023.

No acumulado do ano, Paranavaí até o momento possui 10.619 admissões e 9.296 desligamentos, gerando um saldo positivo de 1.323 empregos. Os setores que mais geraram empregos no ano até o momento foram: serviços (+1.004), indústria (+141), construção (+126), agropecuária (+94) e comércio (-42).

“O setor de serviços se destacou não só neste mês, mas vem se destacando durante todo o ano. Isso prova que a prestação de serviço é uma categoria de trabalho que cada vez mais estará presente na vida das pessoas. Ficamos a frente de muitas cidades do nosso porte e mostra como estamos no caminho certo. Esperamos que neste fim de ano a economia possa ser ainda mais aquecida e tenhamos a cada mês novas conquistas”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí