Paranavaí tem o quinto mês consecutivo com saldo positivo na geração de empregos

Quando o assunto é geração de empregos, o município de Paranavaí segue sendo um dos destaques de todo o estado do Paraná. Os números do mês de junho mostram que a cidade teve saldo de +56 empregos gerados, sendo o quinto mês consecutivo com saldo positivo.

Durante todo o mês, foram 1.019 admissões e 963 demissões. Os setores que mais geraram empregos foram: serviços (+81), agropecuária (+45), indústria (+7), construção (-3) e comércio (-74). Com esses números, Paranavaí foi o 34º município que mais gerou empregos no Paraná no mês de junho e é o 21º no ranking do primeiro semestre. Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged).

“Essa retomada da economia faz parte de uma série de medidas que estamos tomando há anos em Paranavaí. Temos preocupação quando analisamos o cenário nacional, mas temos feito tudo que está ao nosso alcance para superar todos os desafios”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

No acumulado de 2023, Paranavaí até o momento possui 6.204 admissões e 5.621 desligamentos, gerando um saldo positivo de 583 empregos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí