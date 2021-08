Paranavaí tem saldo positivo de 195 empregos no último mês

Paranavaí vive um bom momento econômico como registra o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged). Já são seis meses seguidos com saldo positivo na geração de empregos, apesar da crise causada pela pandemia de Covid-19.

No mês de junho, foram 901 admissões e 706 desligamentos que resultaram em um saldo positivo de 195 empregos gerados. No acumulado do ano, Paranavaí tem 5.072 admissões e 4.053 demissões, um saldo de 1.019 empregos gerados em 2021.

Dos cinco setores geradores de empregos em Paranavaí, todos apresentaram saldo positivo no mês de junho. O setor que mais cresceu foi o da agropecuária, com saldo de +114 empregos. Em seguida aparecem os setores de serviços (+43), indústria (+30), construção (+5) e comércio (+3).

“Se comparamos de um ano pra cá a mudança é gigantesca. Um ano atrás tínhamos saldo de empregos negativo de -366 e terminamos o ano com -94. Hoje, estamos em ritmo acelerado de crescimento. Números positivos como este são um alívio e reforçam a ideia de que a nossa economia está mostrando sua força”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Emanuel Rodrigues.

Além do bom momento econômico, ainda há diversas vagas de empregos disponíveis. “Quem estiver precisando de emprego pode procurar a Agência do Trabalhador que faremos a intermediação para que uma vaga seja encontrada. Hoje, por exemplo, temos algumas vagas para costureiras que já tenham capacitação. É uma boa oportunidade para quem já tem experiência na área”, disse Carlos.

Quem tiver interesse pode ir até a Agência do Trabalhador que fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701 ou ligar no telefone 3423-1733. A agência funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

As vagas da Agência do Trabalhador também podem ser visualizadas neste site.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí