Paranavaí tem saldo positivo de 262 novos empregos em fevereiro

O município de Paranavaí encerrou o mês de fevereiro com um saldo positivo de 262 novos postos de trabalho com carteira assinada, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na última segunda-feira, 31 de março.

No total, foram 1.443 admissões contra 1.181 desligamentos. O setor de serviços liderou a geração de empregos, com um saldo positivo de 207 vagas, seguido pelo comércio, com 56, e pela indústria, com 34.

O crescimento do setor de serviços reflete o aquecimento da economia local, impulsionado pelo aumento da demanda e pela diversificação das atividades econômicas.

“O setor de serviços tem se consolidado como um dos pilares do desenvolvimento da cidade, especialmente com a ampliação de estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e investimentos em qualificação profissional. Esse movimento fortalece a economia e gera mais oportunidades para a população”, destacou Kaká Scarabelli, secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Comunicação.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí