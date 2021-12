Paranavaí tem saldo positivo na geração de empregos pelo 10º mês consecutivo

Paranavaí segue colhendo bons resultados quando o assunto é geração de emprego. O bom momento econômico vivido pelo município é confirmado a cada mês pelo Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged). Já são 10 meses seguidos com saldo positivo na geração de empregos, apesar da crise causada pela pandemia de Covid-19.

No mês de outubro, foram 784 admissões e 752 desligamentos que resultam em um saldo positivo de 32 empregos gerados. No acumulado do ano, Paranavaí já tem 8.725 admissões e 7.366 demissões, que resultam em um saldo de 1.359 empregos gerados em 2021. Esses números colocam Paranavaí como o 24º município que mais gerou empregos em todo o Paraná neste ano.

Dos cinco setores geradores de empregos em Paranavaí, quatro apresentaram saldo positivo no mês de outubro. O setor que mais cresceu foi agropecuária, com saldo de +33 empregos. Em seguida aparecem os setores de serviços (+24), construção (+15), comércio (+7) e indústria (-47).

“Paranavaí segue dando ótimos sinais de recuperação econômica dia após dia. A pandemia de Covid-19 não foi fácil em diversos aspectos e a economia foi um dos setores mais prejudicados. Sabemos que as pessoas passaram por muitas dificuldades, mas ver esses números a cada mês nos dá grande alegria, pois mostra como estamos no caminho certo”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Emanuel Rodrigues.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí