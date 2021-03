Paranavaí teve saldo positivo de 146 empregos em janeiro

Paranavaí mais uma vez se destaca na geração de empregos no mês de janeiro, segundo dados do Ministério da Economia. As informações divulgadas pelo Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) aponta que o município teve 771 admissões e 625 demissões que geraram um saldo positivo de +146 empregos.

De janeiro de 2020 a janeiro de 2021, Paranavaí tem saldo positivos de 252 empregos gerados em 2020. Com saldo positivo de 49 empregos gerados, o setor da indústria foi o que apresentou melhor resultado. Logo em seguida, o setor da construção civil também se destacou com saldo positivo de 48 empregos gerados.

“Os últimos 12 meses foram muito difíceis. Os impactos da pandemia foram severos, por isso, devemos comemorar cada resultado alcançado. Isso é o resultado de somatória de forças com as entidades de fomento da cidade, que se uniram para restabelecer a economia do município diante da crise econômica gerada pela Covid-19. Com esses números, Paranavaí dá sinais de uma volta por cima e mostra sua força”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Paraná

O Paraná mantém em franca ascensão o processo de recuperação da economia, abalada pela pandemia da Covid-19. O Estado abriu 2021 com um saldo positivo de 24.342 postos de trabalho com carteira assinada. É o quinto melhor resultado do País em janeiro e significa uma expansão de 33,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, período pré-crise sanitária, quando foram criados 18.201 empregos.

O Brasil apresentou saldo positivo de 260.353 vagas. Ou seja, o Paraná foi responsável por quase 10% do total de postos formais em janeiro. Apenas São Paulo (75.203), Santa Catarina (32.077), Rio Grande do Sul (27.168) e Minas Gerais (25.617) obtiveram desempenho melhor no primeiro mês do ano.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí / Agência Estadual de Notícias