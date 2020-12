Paranavaí teve saldo positivo na geração de empregos em novembro

Paranavaí mais uma vez se destaca na geração de empregos no mês de novembro, segundo dados do Ministério da Economia. As informações divulgadas pelo Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) aponta que o município teve 622 admissões e 495 demissões que geraram um saldo positivo de +127 empregos.

No acumulado do ano, Paranavaí também apresenta número positivo. Desde janeiro foram 7.030 admissões e 6.863 demissões, que geram um saldo de +167 empregos gerados em 2020. Com o resultado de novembro, esse é o quinto mês seguido (julho a novembro) que Paranavaí fecha com saldo positivo na geração de empregos.

“Em um ano tão difícil por conta da pandemia de Covid-19, esses números devem ser comemorados. Os impactos da pandemia foram severos e tivemos dias muito difíceis. Agora, Paranavaí demonstra estar em plena recuperação da economia. Isso é o resultado de somatória de forças com as entidades de fomento da cidade, que se uniram para restabelecer a economia do município diante da crise econômica gerada pela Covid-19. Com esses números, Paranavaí dá sinais de uma volta por cima e mostra sua força”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí