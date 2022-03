Paranavaí teve saldo positivo na geração de empregos no mês de janeiro

Paranavaí começou o ano de 2022 da mesma forma como foi em 2021: com bom momento econômico e saldo positivo na geração de empregos. Os resultados alcançados após a pandemia de Covid-19 demonstram o crescimento econômico de Paranavaí no cenário estadual e nacional.

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged), Paranavaí teve saldo positivo de +27 na geração de empregos, sendo o 82º município no Paraná que mais gerou empregos em janeiro de 2022. Foram 852 admissões e 825 desligamentos. O setor que mais cresceu foi a agropecuária, com saldo de +58. Em seguida aparecem os setores de construção (+13), indústria (+4), comércio (-8) e serviços (-40).

A expectativa para os próximos meses, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel, é de uma estabilidade nesse aumento. “O momento crítico de produção, consumo e prestação de serviço pós pandemia já passou. As empresas que tinham que retomar o posto econômico de antes já o fizeram no segundo semestre de 2021. Agora, é manter a ordem de desempenho empresarial para sentir o crescimento da economia”, afirmou.

Em 2021, Paranavaí finalizou como o 25º município que mais gerou empregos em todo o estado do Paraná. Dos 12 meses do ano, 11 tiveram saldo positivo na geração de empregos, apesar da crise causada pela pandemia de Covid-19. No acumulado de 2021, foram 10.289 admissões e 8.991 desligamentos, que resultaram em um saldo positivo de + 1.298 empregos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí