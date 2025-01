Paranavaí vive pleno emprego em 2025

A Agência do Trabalhador de Paranavaí iniciou 2025 com um número expressivo de vagas de trabalho. Em novembro de 2024, a cidade alcançou um recorde histórico, com mais de 600 vagas simultâneas disponíveis no posto de atendimento. Atualmente, em janeiro, são oferecidas mais de 500 vagas, distribuídas entre cerca de 100 funções diferentes.

“Esses números mostram que a economia no município está aquecida, proporcionando um momento de pleno emprego”, avalia Carlos Henrique Scarabelli, o Kaká, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. A expectativa, inclusive, é que esse número cresça nos próximos meses, especialmente com as novas oportunidades ligadas à safra da laranja que devem acontecer entre março ou abril.

A Agência do Trabalhador de Paranavaí tem se destacado na intermediação de mão de obra, consolidando sua relevância junto às indústrias e empresas locais por meio de um trabalho consistente de recrutamento e seleção.

Segundo Ellen Della Pria Kumatsu, diretora da Agência, o objetivo é ir além da oferta de vagas específicas e transformar o posto de atendimento em uma verdadeira central de empregos. “Nosso maior desafio é preencher as ocupações devido à falta de interesse dos candidatos, de escolaridade e de qualificação profissional. As empresas valorizam a estabilidade nos empregos anteriores, e muitos candidatos não atendem a esse requisito”, explicou.

Kaká também reforçou o compromisso de ampliar as ofertas e capacitações. “O principal desafio para 2025 é manter o alto número de vagas, atingindo as metas de colocação e oferecendo mais capacitações gratuitas para quem deseja se qualificar e ingressar no mercado de trabalho”, disse.

Como se candidatar - Interessados em uma vaga devem agendar atendimento online pelo link https://bit.ly/agendasinepvai e comparecer à Agência do Trabalhador com currículo atualizado (impresso ou digital) e vestimenta formal, preparados para uma possível entrevista. Um modelo de currículo está disponível no link https://bit.ly/modelocurriculopvai

As vagas são atualizadas em tempo real e podem sofrer alterações. Antes de ir ao posto, é essencial verificar o painel de vagas no endereço https://bit.ly/vagapainel. A Agência do Trabalhador de Paranavaí está localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701.

Mercado aquecido, mas com desafios - Apesar do mercado de trabalho aquecido, empresas enfrentam dificuldades para formar equipes completas, o que compromete a expansão de negócios. Para a diretora Ellen, é fundamental investir em campanhas que incentivem a entrada ou reinserção de trabalhadores no mercado.

“É importante que as empresas considerem a contratação de jovens sem experiência, focando em treinamento e desenvolvimento. Assim, é possível valorizar o caráter e as habilidades pessoais dos contratados, transformando-os em profissionais qualificados”, concluiu a diretora.

Serviço - A Agência do Trabalhador de Paranavaí fica na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1701. O telefone é (44) 3423-1733.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí