Prefeitura abre inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Administração, divulgou o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 002/2025, destinado ao provimento de demandas de cargos já existentes e à formação de Cadastro de Reserva. A seleção prevê a contratação temporária para oito funções: Agente de Apoio Educacional, Auxiliar de Farmácia, Enfermeiro Geral, Técnico de Enfermagem Geral, Médico Psiquiatra, Médico Pediatra e Médico Ginecologista e Obstetra.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, sem qualquer custo ao candidato, no site paranavai.atende.net, das 8h do dia 11 de dezembro até as 23h59 do dia 26 de dezembro de 2025.

Para se inscrever, basta acessar o site, clicar em “Portal da Transparência” e, no campo “Pessoal”, selecionar “Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 002/2025”. Depois, é só escolher o cargo desejado e preencher o formulário.

Candidatos que não possuem acesso à internet ou que enfrentarem dificuldades para fazer a inscrição poderão utilizar um computador disponível na Diretoria Especial de Recursos Humanos, na Secretaria Municipal de Administração.

O PSS reserva 10% das vagas para candidatos afrodescendentes e 5% para pessoas com deficiência. A seleção será realizada em duas fases: Prova de Títulos e Exame Médico Pericial. Os aprovados poderão ser chamados para substituir temporariamente servidores efetivos afastados por motivos como tratamento de saúde, licença maternidade ou paternidade, auxílio-doença, entre outros casos, além de situações de vacância como exoneração, aposentadoria ou falecimento.

Os salários variam de R$ 1.950,70 + vale-alimentação a R$ 11.348,92 + vale-alimentação, conforme o cargo.

O edital completo, com todos os detalhes sobre prazos, documentação e critérios de avaliação, está disponível no Diário Oficial dos Municípios. A consulta pode ser feita no link: https://paranavai.atende.net/transparencia/item/processo-seletivo-simpli...

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí