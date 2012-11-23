Prefeitura abre inscrições para Programa de Residência em Arquitetura e Engenharia Civil

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) divulgou, nesta sexta-feira (26), o Edital nº 002/2025 do processo seletivo para o Programa de Residência em Arquitetura e Engenharia Civil. A iniciativa oferece atividades teóricas e práticas de extensão para recém-formados, além de proporcionar suporte aos engenheiros e arquitetos municipais no desempenho de suas funções.

“Esse programa é uma forma de valorizar os novos profissionais e, ao mesmo tempo, fortalecer o trabalho da administração municipal. É uma oportunidade de aprendizado e troca de experiências que contribui tanto para a formação de carreiras quanto para a qualidade das obras públicas da nossa cidade”, declarou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Guilherme Ruiz.

O diretor especial de Projetos e Obras Públicas, Thiago Lopes Marques, destacou que os residentes terão uma experiência ampla. “É uma excelente oportunidade para engenheiros civis e arquitetos que buscam aprimoramento e experiência na área pública. Dentre diversas atividades que serão desenvolvidas eles poderão desempenhar funções em campo, acompanhando obras públicas envolvendo todas as secretarias”, disse.

“O Programa de Residência reforça o planejamento da cidade ao aproximar profissionais em início de carreira das demandas reais de Paranavaí. Essa experiência prática traz novas ideias e contribui para projetos públicos mais qualificados, favorecendo um crescimento urbano organizado e com mais qualidade de vida para a população”, afirmou Maria Helena Machado, diretora de Planejamento Urbano e Ordenamento Territorial.

VAGAS E BENEFÍCIOS - O programa disponibiliza um total de cinco vagas com remuneração de R$ 1.500,00 e auxílio-transporte de R$ 100,00. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, divididas em seis horas diárias.

Os candidatos aprovados além das vagas disponíveis formarão um cadastro de reserva, podendo ser convocados conforme a necessidade.

INSCRIÇÕES GRATUITAS - As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre 29 de setembro, às 08h31, e 20 de outubro, às 23h59, pelo link: https://paranavai.atende.net/transparencia/item/selecao-programa-de-residencia-edital-0022025#conteudo

REQUISITOS - Para participar do processo seletivo, é necessário estar concluindo o curso em 2025 ou já ter bacharelado em Engenharia Civil (concluído entre 2022 e 2025) ou Arquitetura (concluído entre 2022 e 2025), além de estar matriculado em uma pós-graduação na respectiva área de atuação no ato da convocação.

Os selecionados terão contrato inicial de 12 meses, a partir de 2026, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.

