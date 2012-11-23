Prefeitura abre Processo Seletivo Simplificado com 57 vagas

A Prefeitura de Paranavaí abre, nesta quinta-feira (5), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 001/2026. A seleção é destinada à contratação temporária de profissionais e à formação de cadastro de reserva para seis cargos já existentes no município, com 57 vagas ao todo.

Para o cargo de Agente de Conservação, são 42 vagas na ampla concorrência, 5 vagas destinadas a cotas raciais para candidatos afrodescendentes, 3 vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), além de cadastro de reserva. O cargo de Cuidador conta com formação de cadastro de reserva, assim como as funções de Odontólogo e Psicólogo. Para Eletricista III, estão previstas 2 vagas na ampla concorrência, além de cadastro de reserva. Já para Professor de Educação Física, são 4 vagas na ampla concorrência, 1 vaga destinada a cota racial para candidatos afrodescendentes, além de cadastro de reserva.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site paranavai.atende.net/, a partir das 8h do dia 5 de fevereiro até as 23h59 do dia 17 de fevereiro de 2026.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da Prefeitura, clicar em “Portal da Transparência”, selecionar a área “Pessoal” e, em seguida, a opção “Processo Seletivo Simplificado – PSS nº 001/2026”, escolhendo o cargo desejado. Quem não possui acesso à internet ou encontra dificuldade para realizar a inscrição pode utilizar um computador disponibilizado na Diretoria Especial de Recursos Humanos, na Secretaria Municipal de Administração.

Do total de vagas, 10% são reservadas a candidatos afrodescendentes e 5% a pessoas com deficiência.

O processo seletivo será realizado em duas fases, com Prova de Títulos e Exame Médico Pericial. Os candidatos aprovados poderão substituir temporariamente servidores efetivos afastados por motivo de tratamento de saúde próprio ou de familiar, licença-maternidade ou paternidade, auxílio-doença, além de vacâncias decorrentes de exoneração, aposentadoria ou falecimento.

Os salários variam de R$ 1.621,00, mais vale-alimentação, a R$ 8.322,20, mais vale-alimentação, conforme o cargo.

O edital completo, com todas as informações sobre prazos, critérios e documentação exigida, está disponível no Diário Oficial dos Municípios, por meio do link: https://paranavai.atende.net/transparencia/item/processo-seletivo-simpli...

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí