A Prefeitura de Paranavaí está abrindo dois Processos Seletivos Simplificados para contratação temporária de profissionais Médicos (Clínica Médica e Especialidades) e também para outros 10 cargos da área de Saúde. A abertura dos Processos Seletivos foi autorizada com base nos Decretos Municipais nº 21.766/2020 e nº 21.767/2020, que consideram o cenário epidemiológico de Covid-19 em Paranavaí, o estado de calamidade pública decretado no município em virtude do Coronavírus e a possibilidade de surto endêmico de dengue já no primeiro quadrimestre de 2021.



Prefeitura abre Processos Seletivos para contratação temporária de profissionais da Saúde





Os PSS vão selecionar profissionais para comporem um Cadastro Reserva das funções de: Médico Clínico Geral – 40 horas semanais; Médico Clínico Geral – 10 horas semanais; Médico Psiquiatra – 25 horas semanais; Médico Pediatra – 10 horas semanais; Médico Pediatra – 25 horas semanais; Médico Plantonista Clínico Geral – 120 horas mensais; Médico Plantonista UPA – 72 horas mensais; Médico Plantonista Ginecologista e Obstetra – 120 horas mensais; Médico Ginecologista e Obstetra – 10 horas semanais; Odontólogo – 40 horas semanais; Psicólogo – 40 horas semanais; Nutricionista – 40 horas semanais; Auxiliar de Farmácia – 40 horas semanais; Enfermeiro Geral – 40 horas semanais; Técnico em Enfermagem Geral – 40 horas semanais; Farmacêutico – 30 horas semanais; Técnico em Higiene Dental – 40 horas semanais; Atendente de Gabinete Dentário – 40 horas semanais; e Fisioterapeuta – 30 horas semanais. Os salários variam de R$ 1.235,89 a R$ 16.103,05, conforme a função.

A contratação dos profissionais poderá ser feita por um período de até 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período. Os candidatos aprovados nos PSS poderão ser convocados para suprir a falta de servidores efetivos em decorrência de: exoneração, falecimento, licença saúde, auxilio doença, licença maternidade/paternidade, aposentadoria e licença extraordinária (grupo de risco para a covid-19); ou por outra causa devidamente justificada, perdurando enquanto o servidor efetivo estiver licenciado, ou quando for o caso, até a vaga ser ocupada por servidor efetivo nomeado, aprovado em concurso público.

O período de inscrições para os Processos Seletivos vai de 14 a 28 de dezembro e não há cobrança de taxas aos candidatos. Os interessados devem fazer a inscrição exclusivamente via internet. Basta acessar o site da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br) e fazer o seguinte caminho: clicar em “Portal da Transparência” > “Pessoal” > “Processo Seletivo Simplificado – PSS 03/2020 ou Processo Seletivo Simplificado – PSS 04/2020”. Em seguida, é só selecionar o cargo pretendido. Depois de ler o Edital, o candidato deverá preencher todos os campos disponíveis do Formulário eletrônico e anexar os documentos comprobatórios solicitados. A relação dos inscritos será divulgada até o dia 8 de janeiro de 2021 e o resultado da análise das titulações será divulgado até o dia 29 de janeiro de 2021, através do site da Prefeitura (www.paranavai.pr.gov.br).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí