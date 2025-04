Prefeitura de Paranavaí anuncia concurso público com 86 vagas; provas serão em junho

A Prefeitura de Paranavaí vai realizar um novo concurso público com 86 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para diversos cargos. As oportunidades abrangem os níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior, com salários que variam de R$ 1.518,00 a R$ 20.634,38, conforme o cargo pretendido.

Os editais serão publicados nesta quarta-feira (16/4) no site da banca organizadora: www.fundacaofafipa.org.br. A prova está prevista para o dia 15 de junho de 2025. O horário e o local exatos serão informados nos editais e no cartão de convocação do candidato.

O conteúdo programático e as atribuições de cada cargo constarão no Edital de Abertura.

“Esse concurso público contemplará 50 cargos. A expectativa é de que este seja o maior concurso da história de Paranavaí, não apenas pela quantidade de cargos ofertados, mas também pelo número de inscritos. Esperamos que os aprovados contribuam com dedicação e compromisso em suas funções, em prol do desenvolvimento da nossa cidade”, disse Jheniffer Lafayete da Silva, diretora especial de Recursos Humanos e presidente da Comissão Organizadora do Concurso.

“Este concurso público simboliza um passo importante no planejamento estratégico da administração municipal. Estamos organizando a ampliação do quadro de servidores, com foco em qualificar ainda mais os serviços prestados à população. A seleção para 50 cargos, abrangendo todos os níveis de escolaridade, reflete nosso compromisso com a eficiência administrativa e com a valorização do servidor público”, afirmou Rui Nunes, secretário municipal de Administração.



Para candidatos com Ensino Fundamental, as vagas são para agente de manutenção geral, ajudante geral, cozinheira, motorista geral e operador de veículos de tração.

Entre os cargos de Ensino Médio ou Técnico, há vagas para guarda municipal, agente administrativo, agente de combate às endemias, agente comunitário de saúde (com atuação na região da Coloninha), agente de trânsito, atendente de gabinete dentário, auxiliar de farmácia, cuidador, educador social, eletricista, fiscal ambiental, fiscal de postura e cadastro imobiliário, fiscal do Procon, fiscal sanitário, técnico de enfermagem geral, técnico em informática, técnico em segurança do trabalho e topógrafo.

No nível Superior, as oportunidades são para analista administrativo, arquiteto, assistente social, auditor de controle interno, bibliotecário, contador, enfermeiro geral, engenheiro agrônomo, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, farmacêutico, fonoaudiólogo, nutricionista, pedagogo, professor de educação física, psicólogo, terapeuta ocupacional, médico pediatra (25 horas), médico pediatra (10 horas), médico plantonista clínico geral, médico plantonista pediatra, médico plantonista 72h, médico psiquiatra, médico ginecologista e obstetra, médico do trabalho, médico clínico geral e médico veterinário.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Fundação Fafipa. As taxas variam conforme o nível de escolaridade: R$ 50,00 para Ensino Fundamental, R$ 70,00 para Ensino Médio e Técnico, R$ 100,00 para Ensino Superior e Guarda Municipal, e R$ 120,00 para cargos na área médica.

O concurso reserva 10% das vagas para candidatos autodeclarados pretos ou pardos e 5% para pessoas com deficiência, conforme as normas estabelecidas no edital. O estágio probatório para os aprovados será de três anos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí