Prefeitura publica edital do Programa de Residência Jurídica 2026

A Prefeitura de Paranavaí publicou nesta terça-feira (25) o edital do Programa de Residência Jurídica 2026 da Procuradoria-Geral do Município (PGM). O documento já está disponível no Portal da Transparência.

Serão ofertadas duas vagas imediatas, além de cadastro de reserva. Os Residentes Jurídicos receberão bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 2.250,00 e auxílio-transporte de R$ 100,00, conforme prevê o art. 21, III, da Lei Municipal nº 5.326/2023.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo formulário disponível no site oficial da Prefeitura, entre 00h01 do dia 1º de março de 2026 e 23h59 do dia 15 de março de 2026.

O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva, prova discursiva e entrevista pessoal.

O cronograma completo, com todas as etapas e prazos, está disponível no Portal da Transparência, no link: https://paranavai.atende.net/transparencia/item/selecao-programa-de-resi...

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí