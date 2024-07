Quase 110 mil vagas: Paraná é o 3º estado que mais gerou empregos no 1º semestre

O Paraná foi o terceiro estado que mais gerou empregos no primeiro semestre de 2024 no Brasil. Foram 109.913 novas vagas de trabalho com carteira assinada no período, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira (30/7) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado é o saldo de 1.043.392 admissões e 933.479 desligamentos entre janeiro e junho.

O número de empregos gerados no Paraná só é menor do que o saldo de São Paulo, que criou 379.242 vagas, e Minas Gerais, que gerou 162.139 novos postos de trabalho no semestre. Os dois estados são mais populosos. Na sequência, atrás do Paraná, estão Santa Catarina (95.398), Rio de Janeiro (90.857), Goiás (67.440) e Bahia (54.435). Em todo o Brasil, o saldo é de 1.300.044 novas vagas com carteira assinada, com 13.136.642 admissões e 11.836.598 demissões entre janeiro e junho.

“O Paraná segue se destacando como um dos maiores geradores de empregos do País. Este saldo é fruto de uma política dedicada à atração de investimentos nos mais diversos setores da economia, em todas as regiões do Estado, o que, na ponta, resulta em mais empregos e melhor renda para as pessoas”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O saldo no semestre é 55% superior ao total de vagas geradas no mesmo período em 2023, quando foram criadas 70.927. “É um avanço surpreendente e que comprova a eficiência das ações adotadas pelo Governo do Estado para que novas vagas de emprego sejam abertas todos os meses, inclusive com apoio das Agências do Trabalhador”, afirmou o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes.

Dos 109.913 novos postos de trabalho acumulados de janeiro a junho, 60.267 são na área de serviços, 25.900 foram gerados pela indústria, 13.400 são relacionados à construção, 9.447 estão ligados ao comércio e 901 são da agropecuária.

junho – Somente no mês de junho, o saldo total de empregos no Paraná foi de 13.572 novas vagas formais. O resultado é o quarto melhor do Brasil, atrás de São Paulo (47.957), Minas Gerais (28.354) e Rio de Janeiro (17.229), e à frente de Santa Catarina (10.284), Mato Grosso (9.674) e Goiás (8.605).

Estoque – Com os novos empregos gerados no período, o Paraná chegou a um estoque de 3.201.314 trabalhadores com carteira assinada. Este é o maior registrado no Estado ao longo da série histórica do Caged desde que foram estabelecidos os padrões atuais de coleta e compilação dos dados, em janeiro de 2020. Naquele mês o estoque era de 2.695.591.

Municípios – Em 322 dos 399 municípios do Estado, o saldo de novas vagas foi positivo ao longo do semestre. Isso quer dizer que em 80% das cidades foram registradas mais admissões do que demissões entre janeiro e junho.

Em 18 municípios, o saldo de novos empregos formais foi superior a 1 mil vagas. São eles: Curitiba (33.187), Londrina (5.018), Maringá (4.701), Cascavel (4.148), São José dos Pinhais (4.046), Ponta Grossa (3.980), Toledo (2.294), Colombo (1.961), Foz do Iguaçu (1.895), Araucária (1.860), Arapongas (1.432), Pinhais (1.389), Assis Chateaubriand (1.373), Pato Branco (1.277), Campo Largo (1.248), Rolândia (1.170), Francisco Beltrão (1.169) e Apucarana (1.009).

Fonte: Agência Estadual de Notícias