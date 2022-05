Quase 3 mil candidatos devem participar das provas dos concursos da Prefeitura neste domingo

Acontecem no próximo domingo, dia 22 de maio, as provas objetivas dos dois concursos públicos da Prefeitura Municipal de Paranavaí. No total, 2.975 candidatos devem participar das provas que vão selecionar servidores para 19 cargos, com salários que variam de R$ 1.105,05 a R$ 15.402,57. As provas serão realizadas nos períodos da manhã e da tarde (conforme o cargo pretendido) na UNIPAR, localizada na Avenida Humberto Bruning, 360 – Jardim Santos Dumont.

No período da manhã, os portões serão abertos às 7h e fechados às 7h45. As provas terão início às 8h, com quatro horas de duração para os seguintes cargos: Agente Comunitário de Saúde; Analista de Sistemas; Engenheiro Civil com especialização e experiência em Pavimentação; Fisioterapeuta; Odontólogo; Professor de Educação Infantil – séries iniciais; Psicólogo; Topógrafo; Médico Psiquiatra; Médico Pediatra – 10 horas; Médico Plantonista Pediatra; e Médico Plantonista da UPA.

No período da tarde, os portões serão abertos às 13h30 e fechados às 14h15. As provas terão início às 14h30, com quatro horas de duração para os seguintes cargos: Agente de Apoio Educacional; Engenheiro Civil; Técnico em Higiene Dental; Médico Pediatra – 25 horas; Médico Plantonista Clínico Geral; Médico Ginecologista e Obstetra; e Médico Clínico Geral.

Para conferir os editais editais de homologação final das inscrições e de ensalamento para as provas dos dois concursos públicos, basta acessar o site da Prefeitura de Paranavaí, clicar em “Portal da Transparência”, selecionar a aba “Pessoal” e encontrar a opção “Concursos”.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí