Startup de tecnologia blumenauense abre vagas em Paranavaí

O crescente mercado de TI tem gerado inúmeras possibilidades em todo o Brasil, mesmo em tempos de pandemia. Exemplo deste crescimento é a blumenauense (SC) GovernarTI - parceira Khronos - que tem mais de 10 anos de experiência no mercado de TI, segurança e energia. A empresa está em busca de profissionais para atuar no suporte técnico da empresa em Paranavaí (PR). Os interessados podem encaminhar o currículo para vagas@governarti.com.br.

Uma das oportunidades é para a vaga de Analista de Field Service. “Precisamos de um profissional arrojado e multitarefas, que agregue valor à empresa. O objetivo é que ele fique responsável pela resolução de incidentes e solicitações de serviços - reduzindo a indisponibilidade do ambiente de TI - amplie a capacidade de atendimento aos clientes, gerencie a fila de chamados e SLA, identifique e solucione falhas nas estações de trabalho e nos sistemas, além de criar oportunidades de melhoria e dar suporte aos serviços”, diz o diretor técnico da GovernarTI, Leonardo Schmidt Junior.

Como requisitos, a empresa pede que o interessado tenha experiência anterior com infraestrutura de TI e suporte, ensino superior ou técnico (completo ou cursando) em Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou áreas afins, conhecimento em manutenção de hardware e software e em Windows 10/8/7, pacote Office e Office 365, além de noção em topologia de redes, cabeamento estruturado, roteadores, switches, VPN, Voip-Telefonia. Carro próprio, disponibilidade para viagens e experiência no atendimento remoto a usuários e atendimento telefônico também são exigidos.

O diretor técnico da GovernarTI acrescenta que conhecimento em sistemas de controle de acesso e CFTV contarão como diferenciais para o preenchimento das vagas.

Quem é a GovernarTI

A GovernarTI nasceu da terceirização da TI de uma cooperativa de crédito. A experiência proporcionou a expertise necessária para que a empresa conhecesse o mercado e suas demandas. Com a expansão, a GovernarTI passou a atuar no segmento corporativo, focado em soluções de TI e redes em todo o Brasil. Em 2015, a empresa firmou parceria com a Khronos, atuando há mais de cinco anos como um integrador dos produtos e soluções de segurança da marca.

Onde estamos

Rua Joinville, 556 - Vila Nova – Blumenau (SC)

Com informações da GovernarTI