Unicentro abre seleção para tutores em Paranavaí

A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) está com edital aberto até o dia 26 de agosto para seleção de tutores em Paranavaí, sendo uma vaga para tutor no polo de apoio presencial à Educação a Distância da cidade no Curso de Especialização em Ensino e Pesquisa na Ciência Geográfica.

Dentre outras funções, o tutor deve apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento das atividades discentes, manter contato permanente com os alunos, ajudar na avaliação dos estudantes, participar das atividades de formação, etc. A dedicação deve ser de 20h semanais, com bolsa auxílio mensal no valor de R$ 765.

Os requisitos exigidos para atuação como tutor nesta especialização são: graduação (licenciatura ou bacharelado) em Geografia; pós-graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu ligado à área de educação e ter experiência mínima de um ano de docência no ensino básico ou um ano de experiência na docência no ensino superior.

O processo de seleção conta com três fases, sendo duas delas on-line com duração de 40 minutos. Caso atinjam a pontuação mínima de 60 pontos, os candidatos avançam para a última etapa que é a entrevista (também online) entre os dias 19 e 21 de setembro. O resultado final do processo será divulgado a partir do dia 22 de setembro.

Serviço

Inscrições: Até 26 de agosto;

Requisitos mínimos: graduação em geografia (licenciatura ou bacharelado); pós-graduação e atuação de no mínimo um ano de docência no ensino básico ou superior;

Formas de avaliação: avaliações e entrevista online;

Resultado final: a partir de 30 de setembro

Íntegra do edital: Nº 022/2022 – NEAD/ UAB/MEC

